Serata movimentata: due arresti, bar chiuso e multe per oltre 30mila euro Serata movimentata a San Martino Valle Caudina: aggrediscono i Carabinieri

Due persone arrestate per resistenza a pubblico ufficiale, un esercizio commerciale sospeso e oltre 30mila euro di sanzioni. È il bilancio del servizio straordinario di controllo del territorio effettuato dai Carabinieri della Compagnia di Avellino, con il supporto del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro, nell'intera Valle Caudina e in particolare nel comune di Cervinara.

Nel corso della serata, i militari hanno arrestato in flagranza di reato due uomini italiani, entrambi quarantenni, ritenuti responsabili di resistenza a pubblico ufficiale. I due, in evidente stato di alterazione alcolica, hanno prima dato vita a una colluttazione tra loro e successivamente aggredito i carabinieri intervenuti in Corso Vittorio Emanuele, a San Martino Valle Caudina.

Accompagnati in caserma per gli accertamenti del caso, gli arrestati hanno continuato a mantenere un comportamento aggressivo nei confronti dei militari, sia verbalmente che fisicamente. Alla luce dei precedenti specifici a loro carico, sono stati dichiarati in stato di arresto e trasferiti presso le camere di sicurezza della Stazione Carabinieri di Avellino, in attesa del rito direttissimo. Uno dei due è stato inoltre denunciato per il rifiuto di sottoporsi all'alcoltest, poiché sorpreso alla guida di un veicolo.

Parallelamente, il personale del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro ha eseguito un'ispezione presso un bar della zona, al termine della quale è stata disposta la sospensione dell'attività fino a lunedì. Tra le irregolarità riscontrate figurano la mancata redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), l'assenza delle visite mediche obbligatorie per i dipendenti, la presenza di materiale sanitario scaduto e l'installazione di un impianto di videosorveglianza non autorizzato. Il titolare è stato deferito all'Autorità giudiziaria e destinatario di sanzioni amministrative e penali per un importo complessivo superiore a 30mila euro.

L'operazione ha interessato anche la viabilità della Valle Caudina, con posti di controllo rafforzati lungo le principali arterie stradali. Complessivamente sono state identificate 88 persone e controllati 52 veicoli. Le verifiche hanno portato all'elevazione di cinque sanzioni per violazioni al Codice della Strada, per un totale di oltre 2mila euro, e al sequestro di due veicoli.