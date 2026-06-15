Lioni, decesso Salik: continua la gara di solidarietà per sostenere sua figlia Il sindaco di Lioni ha già messo a disposizione uno spazio per tumulare il giovane

di Paola Iandolo

Decesso Salik Hossain, il sindaco di Lioni, Yuri Giovino ha già messo a disposizione uno spazio per garantire la tumulazione del 26enne morto per le gravi ferite riportate durante le operazioni di manutenzione di una giostra. Contemporaneamente il legale della famiglia, Faustino Liuzzi - in sinergia con l'ambasciata - sta tentando di organizzare un volo speciale per rimpatriare il giovane e celebrare in Bangladesh il funerale con il rito musulmano. Rimpatrio teso ad esaudire il desiderio dei familiari del giovane morto al Moscati di Avellino - il 29 maggio - per le gravi ferite riportate nell'incidente avvenuto sul lavoro. Intanto a Lioni continua la gara di solidarietà per sostenere la moglie e la figlia di Salik.

Il decesso

Salik è morto il 29 maggio, dopo che il 24 maggio era stato colpito da una parte della giostra denominata “Altalena a barche giganti” nell’area 7 del Comune di Lioni. La Procura di Avellino ha notificato prima la convalida del sequestro e un avviso di garanzia al proprietario della giostra, D.S.A. originario di Melfi. Successivamente, dopo il decesso del giovane, ha ricevuto anche l'avviso per eseguire gli accertamenti tecnici irripetibili. In seguito dovrà essere analizzata dai tecnici anche la giostra sulla quale c'era Sakil Hossain. Il giovane è morto il giorno prima della nascita della sua bambina, Fatima.

Da lesioni colpose a omicidio

Inizialmente il reato contestato al proprietario della giostra è stato quello di lesioni personali colpose, ma con il decesso del 26enne si proceduto a contestare il reato di omicidio colposo. Secondo le indagini del Commissariato di Sant’Angelo dei Lombardi, l’indagato avrebbe violato la normativa antinfortunistica di settore più specificamente avrebbe compiuto una serie di omissioni: verificare l’idoneità tecnica dei collaboratori addetti alla gestione della giostra; di verificare la sicurezza delle vie di accesso e uscita alla predetta giostra; di dotare l’area in questione ed il collaboratore addetto delle attrezzature idonee alla sicurezza e dei dispositivi di protezione individuale; di vigilare sul regolare funzionamento e manutenzione della giostra.