Avellino, presunta violenza sessuale su una 34enne ucraina: indagini in corso La donna che parla solo ucraino ha già presentato una denuncia per violenza sessuale

di Paola Iandolo

Una donna soccorsa in stato di shock: si indaga su una presunta aggressione sessuale avvenuta in pieno centro ad Avellino. La presunta vittima, una donna di nazionalità ucraina, di circa 34 anni. La stessa è stata soccorsa nella notte ad Avellino nei pressi del tunnel ed è stata trasportata presso l’ospedale Moscati in evidente stato di shock. Sull'accaduto stanno indagando gli agenti della polizia di Stato. La donna ha già presentato una denuncia per violenza sessuale.

La ricostruzione e l'ipotesi di violenza sessuale

Secondo quanto emerge da una segnalazione circolata sui social network e da informazioni successivamente confermate, la donna sarebbe stata trovata nelle prime ore del mattino nell’area di piazza Libertà. Alcuni cittadini avrebbero allertato immediatamente i soccorsi e le forze dell’ordine.

Stando alle prime ricostruzioni, ancora al vaglio degli investigatori, la 34enne avrebbe subito una violenza sessuale dopo essere stata avvicinata nella zona del centro cittadino. La donna, che parlerebbe esclusivamente ucraino, è stata affidata alle cure dei sanitari del Moscati.



