Lauro, decesso di Christian Romano: settimana decisiva sulla cinematica Tra meno di settantacinque giorni arriva la relazione tecnica

di Paola Iandolo

Incidente mortale in cui ha perso la vita Christian Romano:settimana decisiva sugli accertamenti cinematici. Il consulente Antonio Ciarleglio - specialista in ingegneria giudiziaria e forense - in settimana inizierà ad analizzare i veicoli coinvolti nel sinistro e ad effettuare ricostruzione della dinamica dell'incidente in cui è morto il bambin o di dieci anni di Moschiano, travolto da una Jeep lungo via Circuito, la strada provinciale che sale verso i tornanti del Vallo di Lauro, mentre il padre lo precedeva in auto. Le difese hanno nominato l'ingegner Fabio Monfreda e il professor Alfonso Montella per l'indagato Vincenzo Guida; per Romano padre del piccolo, è stato incaricato l'ingegner Alessandro Lima. Tra 75 giorni il deposito della relazione tecnica sugli aspetti cinematici.

La dinamica del sinistro mortale

La minimoto di Christian è stata travolta in un curva a destra. La Jeep guidata dal 28enne di Caserta ha invaso la corsia opposta di marcia. Due gli indagati: Vincenzo Guida, il conducente della Jeep, assistito dall'avvocato Alfonso Quarto, accusato di omicidio stradale e il papà del piccolo, Gianluca Romano, il padre del bambino, difeso dall'avvocato Raffaele Tecce, accusato di concorso in omicidio stradale per una serie di omissioni. Nei suoi confronti si valuta una responsabilità per mancata vigilanza sul minore. La minimoto non era omologata per la circolazione su strade pubbliche.

I quesiti tecnici al vaglio degli investigatori

Il tecnico nominato dalla procura di Avellino dovrà stabilire la velocità dell'auto che precedeva la minimoto, la conformità del veicolo alle norme stradali, lo stato di omologazione del casco di Christian, la presenza o meno degli altri dispositivi di protezione prescritti: tuta, stivali, guanti. I veicoli coinvolti sono stati sequestrati. Mentre i carabinieri hanno effettuato i rilievi subito dopo il sinistro, acquisito le dichiarazioni dei testimoni e i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.