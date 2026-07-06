Non si ferma all'alt: inseguimento tra Marzano e Pago, 20enne arrestato Un 20enne di Domicella arrestato dai Carabinieri: era in possesso di cocaina e hashish

I militari della Compagnia di Baiano hanno arrestato un 20enne di Domicella, accusato di detenzione ai fini di spaccio di droga e di non essersi fermato all'alt imposto dai Carabinieri.

L'inseguimento sulla Statale 403

L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri a Marzano di Nola. Una pattuglia dell'Aliquota Radiomobile aveva intimato l'alt all'autovettura condotta dal giovane mentre percorreva la Strada Statale 403.

Il conducente ha però ignorato l'ordine di fermarsi, accelerando e dando il via a un inseguimento. Durante la fuga avrebbe mantenuto una condotta di guida pericolosa, mettendo a rischio gli altri automobilisti, mentre la "Gazzella" dei Carabinieri lo seguiva con lampeggianti e sirena attivati.

Bloccato a Pago del Vallo di Lauro

L'inseguimento si è concluso nel territorio di Pago del Vallo di Lauro, dove i Carabinieri sono riusciti a bloccare il veicolo e a fermare il giovane.

La successiva perquisizione personale e dell'auto ha permesso di sequestrare una bustina contenente circa 10 grammi di cocaina e un grammo di marijuana, ritenuti destinati allo spaccio.

Il 20enne arrestato e trasferito in caserma

Al termine delle operazioni, il 20enne è stato accompagnato in caserma e dichiarato in arresto. Successivamente è stato trattenuto nelle camere di sicurezza, a disposizione della Procura della Repubblica di Avellino, che coordina le indagini.