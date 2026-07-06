EUG Salerno 2026: presentati gli eventi in programma ad Avellino e in provincia Calcio a 5 al PalaDelMauro, calcio, altri match di futsal e pallamano a Montoro

Al PalaDelMauro la presentazione degli eventi legati agli European Universities Games EUG Salerno 2026, il più grande evento multisportivo universitario d'Europa, promosso da EUSA (European University Sports Association) e organizzato dal Comitato promotore, composto dall'Università degli Studi di Salerno, dal CUS Salerno e dall'ADISURC, con il sostegno di FederCUSI e Regione Campania, in programma dal 18 luglio al primo agosto. Il PalaDelMauro di Avellino ospiterà le gare del calcio a 5, a Montoro ci sarà il calcio con i campi di allenamento per calcio a 5 e pallamano.

"Avellino è parte integrante del programma"

"I Giochi Universitari Europei coinvolgono tutta la Campania e anche Avellino. Come Università di Salerno siamo molto soddisfatti che questa manifestazione abbracci realmente tutti i territori vicini all'Ateneo e, più in generale, l'intera regione. Avellino è parte integrante del programma: qui si disputeranno le gare di calcio a 5": ha sottolineato il magnifico rettore dell’Università degli Studi di Salerno, il professore Virgilio D’Antonio.

"Siamo molto orgogliosi e felici di ospitarli"

"È un grande evento internazionale che, per la prima volta, si svolge in Italia. Siamo molto orgogliosi e felici di ospitare una parte così importante della manifestazione. - ha spiegato il sindaco di Avellino, Nello Pizza - È una grande occasione anche per la città, per promuovere il nostro territorio e far conoscere Avellino a un pubblico sempre più ampio. È un'opportunità da non perdere e siamo convinti che tutti faremo la nostra parte per ottenere un grande risultato".

"Grande traguardo per Unisa"

"Questo è un grande evento sportivo. A differenza di quanto accadde con Napoli 2019, quando come FederCUSI organizzammo le Universiadi, gli European Universities Games rappresentano un nuovo traguardo. L'Università di Salerno è infatti la prima in Italia a organizzare un campionato europeo universitario": ha affermato il presidente del CUS Salerno, l'avvocato Lorenzo Lentini.

"Oltre quattromila studenti da tutta Europa"

"Come già avvenuto per le Universiadi, sono particolarmente contento, anche perché sono di Avellino, di poter portare una parte della manifestazione nella mia città. - ha aggiunto il direttore generale dell’Università degli Studi di Salerno, l'ingegnere Gianluca Basile - È una grande vetrina per le università e per i nostri territori. Arriveranno oltre quattromila studenti da tutta Europa, Israele compreso. Ci sarà quindi la possibilità, anche per i nostri ragazzi, di entrare in contatto con circa quattrocento università europee".

"Un'occasione fondamentale"

"Per noi non sono legati soltanto allo sport, ma anche alla promozione del territorio e dell'Università. Rappresentano un'occasione fondamentale per far conoscere il nostro ateneo al di fuori dei confini regionali e per promuoverlo tra gli studenti che arriveranno da tutta Europa": ha rimarcato il delegato dell'ateneo allo Sport, Francesco Paolo Adorno.