Rotondi, 22enne accusato di stalking: chiesti tre anni di reclusione Il pm ha invocato l'assoluzione per un episodio di violenza sessuale

di Paola Iandolo

Chiesti tre anni di reclusione per stalking. Invocata l'assoluzione per un episodio di violenza sessuale. Imputato un 22enne di Rotondi, difeso dagli avvocati Vittorio Fucci e Daniela Martino, finito davanti al tribunale per due episodi di violenza sessuale e di stalking nei confronti dell’ ex ragazza, 23 anni di Montesarchio. Per altri due episodi di violenza sessuali - finiti al centro delle indagini dopo la denuncia della giovane - pende una richiesta di rinvio a giudizio per il giovane, davanti al Tribunale dei Minorenni di Napoli.

Le richieste

Il Pm, a seguito delle prove acquisite in dibattimento, ha richiesto l’assoluzione per i reati più gravi, ovvero per l'episodio di violenza sessuale e ha chiesto la condanna solo per stalking. La parte civile, rappresentata dall'avvocato Giovanna Coppola, ha duramente contestato la richiesta del Pm. Rigettata anche la richiesta di revoca della misura dell'obbligo di dimora a Rotondi per il giovane imputato. Il 10 settembre prossimo sono previste le discussioni degli avvocati Vittorio Fucci e Daniela Martino, difensori dell’imputato e la sentenza del tribunale di Avellino, in composizione collegiale presieduto dal giudice Lucio Galeota.



