Ariano Music Station 2026: sarà un evento speciale Sul palco la storica band "Gli Alunni del Sole" e come ogni anno la sagra degli antichi sapori

Ci siamo quasi. Il conto alla rovescia è già iniziato. Dal 17 al 19 luglio 2026 torna nel cuore della Stazione di Ariano Irpino l’evento che da anni unisce persone, emozioni e tradizione: "Ariano Music Station 2026"

Organizzata dalla Pro Loco Nuovamente in collaborazione con la parrocchia San Giovanni Evangelista, la manifestazione rappresenta molto più di una semplice festa. È il simbolo di una comunità che continua a ritrovarsi, condividere e vivere il proprio territorio.

Dopo "La festa che siamo", il messaggio di quest’anno è chiaro e coinvolgente:

Accendiamo la piazza!

Una piazza che custodisce storie, ricordi, partenze e ritorni. Una piazza che ogni anno si illumina grazie alle persone che la vivono e che la rendono speciale.

Per tutte le serate torna la sagra degli antichi sapori, un viaggio tra gusto, tradizione e memoria con piatti tipici della nostra terra:

Panini con salsiccia e porchetta

Fusilli e cicatielli al ragù

Spezzatino di vitello

Friggitoria e tante altre specialità.

Ecco il programma:

Venerdì 17 Luglio

Ad aprire la festa sarà Angelone il Postino, protagonista di serate all’insegna della musica, del sorriso e del coinvolgimento. Dopo aver conquistato il pubblico con la sua partecipazione a La Corrida, porterà sul palco simpatia contagiosa, intrattenimento e balli di liscio per tutte le età.

Dalle ore 22:30 spazio ai giovani talenti con il “Nuova Scena Rap Ariano Contest”, una sfida tra artisti emergenti che darà voce alla creatività, al ritmo e all’energia della cultura hip hop.

Sabato 18 Luglio

Alle ore 21 grande spettacolo comico con Giampietro Ianneo e Giovanni Caso, volto noto della celebre serie Tv “Un Posto al Sole”. Uno show capace di mescolare comicità, musica, poesia napoletana, omaggi a Totò, Eduardo e Carosone, coinvolgendo il pubblico tra sorrisi e divertimento.

Alle ore 22 arrivano sul palco Gli Alunni del Sole, storico gruppo nato a Napoli e protagonista della musica italiana dagli anni ’70. Autori di successi indimenticabili come “A Canzuncella”, “Liù”, “E mi manchi tanto” e “Concerto”, continuano ancora oggi a emozionare intere generazioni con la loro raffinata melodia.

A seguire DJ Set con le più grandi hit dance dagli anni ’60 agli anni ’90 per continuare a ballare fino a tarda notte.

Domenica 19 Luglio

Serata danzante con l’Orchestra Spettacolo Eco Romagnolo, pronta a coinvolgere il pubblico con musica e balli per tutti i gusti.

Alle ore 22:30 l’attesa estrazione della Lotteria a Premi.

Gran finale alle ore 23 con i Villa Per Bene, il trio comico formato da Chicco Paglionico, Francesco D’Antonio e Andrea Monetti. Un concentrato di comicità, sketch irresistibili e improvvisazione che promette una chiusura all’insegna delle risate e del buon umore.

"Durante i giorni di festa celebreremo il nostro Gesù Salvatore con il triduo solenne e la santa messa conclusiva presieduta dal vescovo Sergio Melillo, seguita dalla tradizionale processione lungo le strade della contrada.

Tre giorni di musica, spettacolo, fede, tradizione e convivialità nel mitico e leggendario piazzale della Stazione.

Non perdete nemmeno una serata. Ariano Music Station sarà coinvolgente, divertente, sarà la festa che siamo. Accendiamo insieme la piazza!