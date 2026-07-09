Grottaminarda: consiglio comunale dedicato alla vertenza Menarini Spera: "I lavoratori e il territorio devono avere certezze"

La presidente del consiglio comunale di Grottaminarda, Virginia Pascucci, ha convocato una seduta straordinaria del consesso per domani, venerdì 10 luglio, alle ore 10:00, (senza ora di tolleranza), per discutere della vertenza Menarini e quindi della salvaguardia occupazionale dello stabilimento di Valle Ufita che produce bus.

Il consiglio comunale, come di consueto, si svolgerà nell'aula "Sandro Pertini" di Palazzo Portoghesi e verrà trasmesso in diretta streaming attraverso il canale youtube dell'ente; invitati in questa occasione, oltre ai cittadini, sindaci, sindacati, operai.

L'ordine del giorno prevede:

1. Approvazione Verbali della seduta del 30 aprile.

2. Vertenza Menarini: salvaguardia occupazionale e rilancio dello stabilimento di Flumeri: determinazioni.

3. Risposta alle interpellanze della Consigliera Doralda Petrillo.

4. Risposta alle interrogazioni dei Consiglieri Mauro Piccolo, Imperatrice Bruno e Vincenzo Barrasso.

A volere fortemente questo nuovo consiglio sullo stabilimento di Valle Ufita, il sindaco, Marcantonio Spera:

"I lavoratori devono avere certezze, il territorio deve avere certezze. Questa situazione fragile non fa bene a loro, alle loro famiglie e all'intera economia della Valle Ufita. È necessaria continuità produttiva e stabilità occupazionale.

Ieri a Napoli - spiega il Sindaco - ho avuto modo di consegnare, insieme al Segretario provinciale della Fiom, Giuseppe Morsa, un dossier che contiene anche una bozza del documento che approveremo in consiglio, alla segretaria nazionale del partito democratico, Elly Schlein; le abbiamo chiesto anche di scrivere un'interrogazione urgente al Ministro del Mimit, Adolfo Urso.

Lei si è dimostrata molto attenta alla questione e si è detta disponibile anche a partecipare ad un sit-in davanti allo stabilimento, insieme agli alleati del Campolargo e ai vertici nazionali delle sigle sindacali".