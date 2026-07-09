VIDEO | Avellino: ecco Faticanti, Martinelli e Moruzzi L'arrivo del centrocampista, del portiere e del terzino sinistro per le visite mediche

Visite mediche per Giacomo Faticanti, Tommaso Martinelli e Brando Moruzzi. Il centrocampista, il portiere e il terzino sinistro hanno raggiunto Avellino nelle scorse ore per iniziare la nuova avventura in carriera. Il club biancoverde ufficializzerà gli accordi nelle prossime ore. Per Faticanti e Moruzzi sarà prestito con diritto di riscatto e controriscatto tra l'Avellino e la Juventus, mentre Martinelli vivrà la prossima stagione in Irpinia con la formula del prestito secco dalla Fiorentina, ma con il premio di valorizzazione in favore dei lupi (sarà bonus biancoverde con un numero stabilito di presenze).

Sprint per Di Maggio

L'estremo difensore sarà titolare tra i pali per l'Avellino. In dirittura d'arrivo c'è anche l'accordo per Luca Di Maggio con l'Inter. Il direttore sportivo Mario Aiello è al lavoro per il trasferimento a titolo definitivo della mezzala, reduce dalla stagione in prestito al Padova.