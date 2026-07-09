Avellino, una sede in centro e nuove iniziative per l'associazione ANACOMI L'annuncio del presidente della sezione di Avellino dell'associazione, avvocato Antonio Della Porta

L'associazione ANACOMI di Avellino continua a crescere con l'obiettivo di diventare un punto di riferimento in città e in provincia. Partiranno a breve - stando a quanto si apprende - una serie di convenzioni, ma anche corsi di autodifesa personale e per ottenere il patentino per droni e, inoltre, un centro di orientamento.

Già annunciata l'inaugurazione della sezione provinciale nel cuore della città proprio sul Corso Vittorio Emanuele alla quale parteciperanno il Presidente nazionale, il neo direttore dell'ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari del ministero della difesa, il comandante della scuola di commissariato Generale Corradi, il capo servizio amministrativo del 232 reggimento trasmissioni Avellino T. Col. Armando Sullo nonchè numerose autorità istituzionali di rilievo nazionale.

"Il prossimo 15 luglio - annuncia l'avvocato Antonio Della Porta responsabile dell'Anacomi di Avellino - parteciperò al cambio del direttore nonché capo del corpo di commissariato dell'esercito, cerimonia che si svolgerà a Roma alla presenza delle più alte cariche dello Stato nonché del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito".

"Colgo l'occasione ancora una volta - aggiunge Della Porta - pe lanciare un appello al sindaco Pizza, agli ordini professionali, alle associazioni presenti sul territorio, Misericordia e Croce Rossa Italiana affinchè si possa instaurare un rapporto di collaborazione per il bene della città di Avellino".