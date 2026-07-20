Avellino, vuole lanciarsi dal ponte della Variante: salvato in extremis Il gesto nobile di un poliziotto ed un militare liberi dal servizio ad Avellino

Nel pomeriggio del 17 luglio 2026, un agente della Polizia di Stato, fuori servizio, mentre percorreva in moto la SS7 bis nel territorio di Avellino, ha notato un'auto ferma sul ciglio della strada.

Anziano pronto a farla finita

Avvicinandosi, ha visto un uomo anziano oltre il guardrail con l'intenzione di lanciarsi nel vuoto. Dopo che due donne avevano già allertato i soccorsi, il poliziotto, in servizio presso il IV Reparto Mobile di Napoli, insieme a un militare dell'Esercito Italiano anch'egli libero dal servizio, ha raggiunto l'uomo, lo ha trattenuto fisicamente e gli ha parlato con calma fino all'arrivo delle forze dell'ordine e del personale sanitario. Grazie al loro intervento, l'uomo è stato messo in sicurezza e affidato alle cure dei sanitari.