Furto in abitazione ad Avellino, fermati a Civitavecchia due georgiani L'intervento dei finanzieri durante un posto di controllo

Due uomini georgiani sono stati arrestati dai finanzieri del Comando provinciale della guardia di finanza di Roma nel corso di un controllo del territorio effettuato lungo le principali arterie stradali del litorale. L'intervento e' stato eseguito dai militari del Gruppo di Civitavecchia nell'ambito dei servizi di controllo economico del territorio e del servizio di pubblica utilita' "117".

Il posto di controllo

Durante un posto di controllo nei pressi della barriera autostradale dell'A12, i finanzieri hanno fermato un'autovettura per un accertamento di routine. Nel corso dell'identificazione degli occupanti del veicolo, gli approfondimenti effettuati attraverso le banche dati in uso alle forze di polizia hanno consentito di accertare che due dei passeggeri erano destinatari di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Avellino. I due uomini risultano coinvolti in un procedimento penale per il reato di furto in abitazione. Informata l'Autorita' giudiziaria, i militari hanno dato esecuzione al provvedimento restrittivo e accompagnato i due arrestati presso la Casa circondariale "Nuovo Complesso Borgata Aurelia" di Civitavecchia.