Avellino Basket: ecco i 7 test precampionato

Il 16 agosto inizierà ufficialmente la preparazione precampionato dell'Halley Campania Avellino Basket, anche se nei precedenti giorni i cestisti raggiungeranno l'Irpinia per sottoporsi alle visite mediche di routine con test fisici e atletici. Saranno 7 le gare amichevoli nella preseason.
I test precampionato
22 agosto ad Avellino
Halley Campania Avellino Basket - Allianz Pazienza Cestistica San Severo
30 agosto ad Ostuni
Valtur Brindisi - Halley Campania Avellino Basket
1° settembre a Scafati
Givova Scafati - Halley Campania Avellino Basket
5 settembre a Napoli/Barra
PSA Napoli Est - Halley Campania Avellino Basket
13 settembre ad Avellino
Halley Campania Avellino Basket - Crifo Wines Ruvo di Puglia
16 settembre ad Avellino
Halley Campania Avellino Basket - PSA Napoli Est
19 settembre a Caserta
Paperdi JuveCaserta 2021 - Halley Campania Avellino Basket