Autocisterna si ribalta in A16: rallentamenti e disagi sulla Napoli-Canosa Traffico rallentato in autostrada

Alle prime ore di oggi, martedì 4 giugno 2024, un’autocisterna si è ribaltata lungo l’autostrada A16 Napoli-Canosa, all’altezza del chilometro 72, nel tratto in direzione Grottaminarda/Canosa. L’incidente ha coinvolto in modo diretto il mezzo pesante, che, secondo i primi rilievi, avrebbe perso il rimorchio prima di finire ribaltato sulla carreggiata.

Traffico rallentato sulla A16

Sul luogo sono immediatamente intervenute le squadre di soccorso, impegnate nelle operazioni di messa in sicurezza del tratto interessato e nella gestione del traffico. Al momento, le condizioni della viabilità rimangono in aggiornamento e si segnalano rallentamenti e disagi per gli automobilisti in transito nell’area.

Autorità autostradali raccomandano prudenza

Le autorità autostradali raccomandano la massima prudenza a chi viaggia lungo quel segmento della A16, viste le possibili ripercussioni sulla circolazione dovute all’accaduto.