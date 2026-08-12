Mercogliano, chiese un regalo all'organizzatore di un evento: chiuse le indagini

di Paola Iandolo
Tenta di estorcere un "regalo" all'organizzatore di un evento enogastronomico in fase di definizione a Capocastello: chiuse le indagini su M.V. figlio del boss legato al Clan Partenio. La DDa di Napoli gcontesta al giovane di Mercogliano - difeso dall'avvocato Luca Pellecchia - anche l'aggravante del metodo mafioso e l'agevolazione del clan operativo in Irpinia. A firmare l'avviso di conclusione delle indagini, il pubblico ministero della distrettuale Henry Jhon Woodcock, a seguire le indagini fin dalle prime fasi i carabinieri della locale stazione.
La denuncia
Procedimento che dopo la denuncia presentata ai carabinieri della locale stazione dall'organizzatore dell'evento è stato trasferito ai militari del Nucleo Operativo del comando di Avellino. L'evento si doveva svolgere nel luglio del 2023, ma per altre circostanze saltò. Ora è possbile che la Procura distrettuale Antimafia, trascorsi i venti giorni di tempo per presentare memorie o chiedere di essere ascoltato, firma la richiesta di rinvio a giudizio per il giovane.