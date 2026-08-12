Mercogliano, chiese un regalo all'organizzatore di un evento: chiuse le indagini

L'evento doveva svolgersi a Capocastello nel luglio del 2023

mercogliano chiese un regalo all organizzatore di un evento chiuse le indagini
Mercogliano.  

di Paola Iandolo 

Tenta di estorcere un "regalo" all'organizzatore di un evento enogastronomico in fase di definizione a Capocastello: chiuse le indagini su M.V. figlio del boss legato al Clan Partenio. La DDa di Napoli gcontesta al giovane di Mercogliano - difeso dall'avvocato Luca Pellecchia - anche l'aggravante del metodo mafioso e l'agevolazione del clan operativo in Irpinia.  A firmare l'avviso di conclusione delle indagini, il pubblico ministero della distrettuale Henry Jhon Woodcock, a seguire le indagini fin dalle prime fasi i carabinieri della locale stazione.

La denuncia

Procedimento che dopo la denuncia presentata ai carabinieri della locale stazione dall'organizzatore dell'evento è stato trasferito ai militari del Nucleo Operativo del comando di Avellino. L'evento si doveva svolgere nel luglio del 2023, ma per altre circostanze saltò. Ora è possbile che la Procura distrettuale Antimafia, trascorsi i venti giorni di tempo per presentare memorie o chiedere di essere ascoltato, firma la richiesta di rinvio a giudizio per il giovane. 

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