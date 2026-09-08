Venticano, dramma nel giorno della festa patronale: si accascia a terra e muore In pensione da appena una settimana: stroncata da un infarto l'ex dirigente scolastica

Era in pensione da appena una settimana Anna Polito, stimatissima dirigente scolastico dell'IC Montalcini di San Giorgio del Sannio.

La morte, improvvisa, della nota professionista consorte di un altrettanto noto geologo di Venticano, Claudio Sacco, l'ha stroncata proprio nel momento migliore della sua nuova vita, quello della meritata quiescenza dopo aver trascorso anni e anni nella scuola.

Anna Polito da tutti ricordata come una donna, madre moglie e nonna esemplare, si è accasciata in casa: inutili i tentativi di rianimarla. La dirigente è stata stroncata da un infarto nel giorno della festa patronale a Venticano.

La comunità è sotto choc, e si è stretta al dolore che ha colpito prematuramente e improvvisamente la famiglia Sacco - Polito. Cordoglio anche nel mondo della scuola, la seconda casa della preside Anna Polito, da sempre apprezzata per le sue spiccate doti umane e professionali.