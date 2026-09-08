Avellino-Palermo: i dettagli per la prevendita biglietti

Domenica (ore 15) la gara contro i toscani per i lupi al "Partenio-Lombardi"

avellino palermo i dettagli per la prevendita biglietti
Avellino.  

Domani, alle 9.30, inizierà la prevendita biglietti per la gara Avellino-Palermo, in programma domenica (ore 15) al "Partenio-Lombardi" e valido per la quarta giornata del campionato di Serie B. "Fase di prelazione dedicata ai possessori della Branco Card: coloro i quali che non hanno sottoscritto l’abbonamento e hanno aderito al programma di fidelizzazione “Branco” avranno diritto all’acquisto in prelazione del biglietto nella giornata di martedì 25 agosto. La prelazione è personale e non dà diritto ad acquistare biglietti per altri soggetti che non siano titolari di Branco Card. Vendita libera: sarà attiva dalle ore 15 di giovedì 10 settembre 2026 fino ad inizio gara (salvo esaurimento posti disponibili)".

Costo dei biglietti

Curva Sud: non disponibile
Tribuna Terminio: • Adulti: 25 euro • Ridotto: 20 • Ridotto Under: 15
Tribuna Montevergine Laterale: • Adulti: 32 euro • Ridotto: 27 • Ridotto Under: 22

* Ridotto Under 14 (nati a partire dal 1/1/2012)

Ridotti: i biglietti ridotti sono riservati alle categorie: over 65 (nati prima del 31/12/1961), ragazzi (nati dal 01/01/2008 al 31/12/2011), donne. I bambini nati dal 2021 in poi, se accompagnati da un adulto munito di biglietto, potranno accedere gratuitamente allo stadio. 

Informazioni aggiuntive: il club precisa che non saranno consentiti ingressi di favore se non quelli previsti da obblighi contrattuali con gli sponsor. Sarà possibile acquistare un massimo di 4 biglietti per persona. I cancelli dello stadio Partenio – Lombardi saranno aperti dalle ore 13:00, pertanto si consiglia vivamente di recarsi in anticipo ai varchi in maniera tale da garantire un regolare deflusso del pubblico e consentire agli steward ed alle forze dell’ordine le opportune e necessarie operazioni di controllo.

Come acquistare i biglietti: è possibile acquistare i biglietti della gara Avellino - Palermo online (sui siti www.boxol.it e www.go2.it), presso la biglietteria dello stadio Partenio - Lombardi e presso tutti i punti vendita del circuito nazionale Go2 (questo il link per visualizzarli: https://www.go2.it/rivenditori).

Orari biglietteria: la biglietteria dello Stadio “Partenio - Lombardi” osserverà i seguenti orari di apertura:  da mercoledì 9 a sabato 12 settembre: dalle ore 9:30 alle 13:00 e dalle ore 15:30 alle 19:00; domenica 13 settembre (giorno gara Avellino – Palermo): dalle ore 09:30 ad inizio partita.

Branco Card: durante la fase di prevendita dedicata alla gara Avellino-Palermo sarà possibile sottoscrivere la Branco Card negli orari di apertura della biglietteria dello Stadio dalle ore 9.30 di giovedì 10 settembre alle ore 13 di domenica 13 settembre.

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