Scuola, aule roventi e trasporti: incontri in Comune per il piano Giovedì in comune si parlerà di mensa e trasporti. Venerdì in comune i presidi delle superiori

La riapertura dell’anno scolastico, prevista per la Campania per il 15 settembre (salvo le eccezioni legate all’autonomia dei singoli istituti), potrebbe dover fare i conti con le alte temperature. L’ipotesi al vaglio è di adottare orari ridotti, con uscite anticipate alle 11 o alle 12, per tutelare il benessere degli alunni.

Le temperature nelle scuole

Tema centrale quello del caldo nelle classi tra disagi e proteste dei genitori il consigliere di Maggioranza Gino Iannace interroga il consiglio sul tema. "Le temperature medie sono aumentate - spiega Gino Iannace -. Le aule non sono idonee, le nostre scuole non state progettate pensando al raffrescamento. Con la mia interrogazione ho voluto sensibilizzare sindaco e giunta sulle condizioni che affronteranno studenti e professori, il personale delle scuole. Nelle condizioni in cui sia davvero impossibile andare in classe. Il nostro scopo è quello di sensibilizzare l'amministrazione. Serve un monitoraggio attento delle condizioni di temperatura nelle scuole. Qualora venissero rilevate condizioni di incompatibilità con il lavoro scolastico, l'anno scolastico dovrebbe iniziare con qualche giorni di ritardo, andrebbe procrastinato ".

In città prima campanella all'Amabile

Il coinvolgimento in città è ampio: solo per i cinque istituti comprensivi, distribuiti in 23 plessi, si conta un totale di 4.864 studenti. Per gestire al meglio il rientro, a Palazzo di Città sono in programma due cruciali riunioni, giovedì e venerdì, con gli assessori delegati Geppino Giacobbe ed Ettore Iacovacci. All’ordine del giorno la definizione del piano trasporti, l’organizzazione del servizio mensa e la gestione delle prime settimane di lezioni.

IlIntanto, per le scuole secondarie di secondo grado, le prime campanelle suoneranno già il 14 settembre: è il caso del Liceo Virgilio e del Liceo Mancini, che hanno già fissato l’orario delle lezioni dalle 8 alle 12. Pria scuola che aprirà i cancelli sarà l'Amabile che farà suonare la prima campanella già giovedì 10 settembre