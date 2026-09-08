Avellino, il convegno sull'impresa "i nuovi confini della responsabilità" Il convegno si terrà nell'Aula Magna del Tribunale di Avellino il 16 settembre

di Paola Iandolo

"Dalla gestione della crisi alla gestione illecita dell'impresa: i nuovi confini della responsabilità". Questo il titolo del convegno che si terrà meercoledì 16 settembre alle 15.30 nell'Aula Magna del Tribunale di Avellino. I saluti istituzionali sono affidati al presidente dell'Ordine degli Avvocati di Avellino,Fabio Benigni e al presidente della Camera Penale Irpina, Gaetano Aufiero. Ad introdurre e a moderare il convegno, l'avvocato Alfonso Laudonia, componente del Comitato Scientifico della Scuola Territoriale di Formazione Professionale -Dottore di Ricerca.

I relatori

Interverranno durante il convegno l' avvocato Eduardo Savarese, professore ordinario di Diritto Internazionale, Università di Napoli Federico II che affronterà l'argomento "Meritevolezza del debitore e atti in frode: il confine tra crisi lecita e rilevanza penale", l'avvocato Donatello Cimadomo, professore associato di Diritto Processuale Penale, Università degli Studi di Salerno che illustrerà alla platea degli aspetti sull' "Utilizzabilità degli atti della procedura concorsuale nel processo penale: prova e garanzie difensive", l'avvocato Luigi Petrillo dell'Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione dell'Unione Camere Penali- dìrettivo della Camera Penale Irpina e che affronterà il tema del "Sequestro penale, sequestro di prevenzione e liquidazione giudiziale: il coordinamento tra vincoli ablativi e procedura concorsuale". Infine l'avvocato Enrico Merola Tammaro, curatore ed esperto in procedure concorsuali che affonterà gli aspetti della "Confisca penale e concorso dei creditori: la tutela della massa nella liquidazione giudiziale".