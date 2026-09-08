Torna Fenix, la festa nazionale di gioventù nazionale: l'Irpinia presente a Roma L'invito della federazione di Avellino presieduta da Nicola Antonio Raduazzo

Torna Fenix, la festa nazionale di Gioventù Nazionale, il più grande evento politico giovanile d'Italia. Dal 16 al 20 settembre a Roma, presso il Laghetto dell’Eur.

Un appuntamento ormai storico che ogni anno raduna migliaia di ragazze e ragazzi da ogni provincia italiana per tre giorni di dibattiti, politica, musica, formazione e militanza. Un momento di incontro e di comunità per chi ha deciso di non restare a guardare, ma di impegnarsi in prima persona per il futuro dell'Italia.

Anche la Federazione Provinciale di Avellino, guidata dal presidente provinciale Nicola Antonio Raduazzo, prenderà parte all'evento con una folta delegazione di militanti provenienti da tutta l'Irpinia.

"Essere a Fenix per noi non è solo partecipare a una festa, ma riaffermare la nostra appartenenza a una comunità che crede nei valori di Patria, identità e futuro - dichiara Nicola Antonio Raduazzo. Porteremo a Fenix l'orgoglio della nostra terra, il lavoro che ogni giorno svolgiamo nelle nostre città e la voce dei tanti giovani irpini che hanno scelto Gioventù Nazionale per dare un senso al loro impegno."

La Federazione di Avellino invita tutti i giovani, simpatizzanti, militanti e chiunque voglia conoscere la nostra realtà, a prendere parte all'evento e a unirsi alla delegazione irpina. Fenix ci aspetta. E noi ci saremo".