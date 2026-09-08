Avellino, il presidente D'Agostino: "James Rodriguez? Ci stiamo pensando" Il massimo dirigente dei lupi: "Trattativa nata prima dell'arrivo di Cheddira, ma vediamo..."

"James Rodriguez? La trattativa è iniziata prima dell'arrivo di Cheddira. Era andata avanti, si è fermata, ora è ripresa perché pare che il calciatore abbia dato la disponibilità, però dobbiamo vedere": così il presidente dell'Avellino, Angelo Antonio D'Agostino, sulla possibilità dell'accordo tra il club e la stella colombiana. "L'entusiasmo? È un calciatore importante, poi sono arrivati risultati importanti. È un buon momento. C'è una trattativa aperta, vediamo": ha affermato il massimo dirigente dei lupi a margine dell'evento "Il Tempo dell'Irpinia: vino cultura e passione" alla Cantine Ama ad Avellino.

"Volevamo convincerlo, ma non c'era più la volontà, ma vediamo"

"La prospettiva? Pare che voglia continuare a giocare per altri due anni. Vuole fare la Copa America con la sua Nazionale e quindi non vuole uscire dal grande calcio. Si è creata la possibilità del contatto con uno dei procuratori e volevamo convincerlo. Oggi è uscita la notizia. È un campione, è un calciatore importantissimo. Vediamo nelle prossime ore. Non credo che ci sia più la volontà di fare anche perché abbiamo in qualche modo chiuso il mercato, ma vediamo. Ci stiamo pensando".