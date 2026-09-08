Montoro: tutto pronto per l'evento solidale "Cantiamo per Pietro" Iniziativa dedicata allo sfortunato giovane scomparso nel 2023 a causa di una leucemia

Le luci del palco si accenderanno per ventuno partecipanti alle ore 20.30 in piazza Michele Pironti a Piano di Montoro venerdì 11 settembre 2026. Durante la serata si esibiranno due ospiti di eccezione: “Carlos M G e DJ Uma”.

L’iniziativa, con il patrocinio della Città di Montoro, è promossa dall’associazione Cittadini Attivi Montoro e Team Cycling Amici per Montoro in collaborazione con la Parrocchia di S. Giovanni Battista e S. Nicola da Tolentino, il Comitato Festa Piano di Montoro e l’Istituto Comprensivo “Abate Ferdinando Galiani”.

La serata, che ricorda il giovane tredicenne di Montoro, avrà un importante fine solidale; i proventi raccolti saranno destinati per la Fondazione Santobono Pausilipon ETS e per la borsa di studio erogata agli studenti più meritevoli della scuola secondaria di primo grado “Abate Ferdinando Galiani”.

“La borsa di studio è per la nostra comunità scolastica un importante momento di riconoscimento per i più meritevoli, ma soprattutto un modo per avere Pietro vicino, bambino allegro e socievole e questa sua apertura alla vita è ancora qui con noi”- commenta la preside dell’Istituto scolastico Domenica Raffaella Cirasuolo.

“Ringrazio a nome della mia famiglia tutti i volontari che hanno organizzato e promosso questo evento - aggiunge Rosalba Concilio, mamma di Pietro - quest’anno abbiamo deciso di sostenere la Fondazione Santobono Pausilipon Ets che supporta l'ospedale pediatrico più grande del Mezzogiorno, di vitale importanza per le famiglie e per i loro piccoli.”