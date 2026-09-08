Montoro: tutto pronto per l'evento solidale "Cantiamo per Pietro"

Iniziativa dedicata allo sfortunato giovane scomparso nel 2023 a causa di una leucemia

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Montoro, tutto pronto per la quarta edizione del festival canoro solidale: “Cantiamo per Pietro”, dedicato al giovane Pietro Parella, scomparso nel 2023 per una leucemia...

Montoro.  

 

Le luci del palco si accenderanno per ventuno partecipanti alle ore 20.30 in piazza Michele Pironti a Piano di Montoro venerdì 11 settembre 2026. Durante la serata si esibiranno due ospiti di eccezione: “Carlos M G e DJ Uma”.

 

L’iniziativa, con il patrocinio della Città di Montoro, è promossa dall’associazione Cittadini Attivi Montoro e Team Cycling Amici per Montoro in collaborazione con la Parrocchia di S. Giovanni Battista e S. Nicola da Tolentino, il Comitato Festa Piano di Montoro e l’Istituto Comprensivo “Abate Ferdinando Galiani”.

La serata, che ricorda il giovane tredicenne di Montoro, avrà un importante fine solidale; i proventi raccolti saranno destinati per la Fondazione Santobono Pausilipon ETS e per la borsa di studio erogata agli studenti più meritevoli della scuola secondaria di primo grado “Abate Ferdinando Galiani”.

“La borsa di studio è per la nostra comunità scolastica un importante momento di riconoscimento per i più meritevoli, ma soprattutto un modo per avere Pietro vicino, bambino allegro e socievole e questa sua apertura alla vita è ancora qui con noi”- commenta la preside dell’Istituto scolastico Domenica Raffaella Cirasuolo.

 “Ringrazio a nome della mia famiglia tutti i volontari che hanno organizzato e promosso questo evento - aggiunge Rosalba Concilio, mamma di Pietro - quest’anno abbiamo deciso di sostenere la Fondazione Santobono Pausilipon Ets che supporta l'ospedale pediatrico più grande del Mezzogiorno, di vitale importanza per le famiglie e per i loro piccoli.”

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