Avellino - James Rodriguez, lo scenario: dai contatti al potenziale accordo I tempi e le modalità in una voce di mercato che ha portato alle stelle l'entusiasmo in Irpinia

Sono ore decisive e c'è un termine presumibile d'attesa, indicato orientativamente sulla giornata di giovedì, nella serie di contatti tra l'Avellino e l'entourage di James Rodriguez con la possibilità di accordo tra il club biancoverde e il jolly offensivo colombiano, protagonista per anni con i top club europei, su tutti il Real Madrid e il Bayern Monaco, e con la sua Nazionale (appena qualche settimana fa ha giocato da titolare e da capitano il Mondiale). In mattinata, dalla Spagna, "Marca" e Matteo Moretto hanno lanciato la notizia della prospettiva biancoverde per El Bandido: tutto vero per una voce di mercato clamorosa e che ha portato al totale entusiasmo l'ambiente irpino.

Contatti rinnovati e diretti con gli agenti

L'idea Avellino - James Rodriguez spunta ad agosto, sul finale dello scorso mese, con i contatti tra il direttore sportivo Mario Aiello e i riferimenti dell'agenzia del colombiano, svincolato, in Italia. Rispetto alle indicazioni provenienti dalla Spagna, non ci sarebbe stata una telefonata tra il calciatore e Alessandro Nesta, ma la società irpina avrebbe presentato il progetto sportivo con l'invio di video della tifoseria per trasmettere la passione della piazza irpina. Con il passare dei giorni, con l'assenza di offerte dal piano superiore nei diversi campionati europei, attese dal calciatore, la possibilità di James per l'Avellino è aumentata e sfocia nei contatti rinnovati delle scorse ore, questa volta proprio con gli agenti dell'ex Real.

Rifiuto alle offerte dalla Saudi Pro League

Nelle scorse ore Rodriguez avrebbe rifiutato offerte provenienti dall'Arabia Saudita: preferisce l'Europa per puntare alla conferma nel giro della Nazionale con lo sguardo rivolto alla prossima Copa America. La posizione dell'entourage di James è di apertura, ora toccherà anche all'Avellino decidere se affondare il colpo. C'è poi l'evoluzione del mercato, che può presentare sorprese in ogni istante e in qualunque trattativa.