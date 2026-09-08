"James Rodriguez all'Avellino": accordo vicino tra il club e l'ex Real e Bayern Decisivo il contatto diretto tra il colombiano e Alessandro Nesta nelle scorse ore

La notizia arriva dalla Spagna, da uno dei principali quotidiani sportivi iberici, "Marca", e dall'esperto di mercato, Matteo Moretto: "L'Avellino è vicinissimo all'accordo con James Rodriguez". Il jolly offensivo classe '91, ex Real Madrid e Bayern Monaco, protagonista con la Colombia anche nell'ultimo Mondiale vissuto da capitano, è in contatto diretto con il club irpino per il trasferimento in Italia, in Serie B. Svincolato dopo l'avventura con il Minnesota United in MLS, Rodriguez ha già parlato con Alessandro Nesta e mancherebbero unicamente gli ultimi dettagli finanziari, ma con un annuncio che potrebbe arrivare a stretto giro.

La carriera super tra club e Nazionale

Nativo di Cucuta, Rodriguez cresce in Colombia e si trasferisce in Argentina al Banfield nel 2008. El Bandido arriva in Europa nel 2010: al Porto fino al 2013 e poi al Monaco. Nel 2014 Rodriguez passa al Real Madrid per 80 milioni di euro, cifra che lo rese il quarto calciatore più costoso di sempre fino ad allora: la camiseta blanca fino al 2020 con due anni in prestito al Bayern Monaco dal 2017 al 2019, nel 2014 è stato protagonista nel Mondiale in Brasile con il super gol all'Uruguay nell'ottavo di finale (6 reti in quella rassegna iridata). In carriera ha vinto due Champions League, una Europa League, due Supercoppe UEFA, due Mondiali per Club, due Liga, due Bundesliga, tre campionati portoghesi con diverse coppe nazionali e premi individuali in ambito domestico e continentale (nel 2024 è stato il miglior giocatore della Copa America).