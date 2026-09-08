Incendio Airola: nessun rischio diossine e furani nell'aria I dati dell'ultimo vertice in Prefettura ad Avellino

?Incendio di Airola: concluso il tavolo in Prefettura. Proseguono i controlli sui prodotti agricoli.

?Si è concluso poco fa il vertice presso la Prefettura di Avellino con la partecipazione dei Vigili del Fuoco, di ARPA Campania, dell'ASL di Avellino e dei Sindaci del Partenio per fare il punto della situazione a seguito del recente incendio.

"I vigili del fuoco - spiega il sindaco Pisano - hanno confermato che l'incendio è stato completamente spento. Proseguono le operazioni di monitoraggio nel sito per neutralizzare tempestivamente eventuali piccoli focolai residui.

Escono Arpa Campania I rilievi ambientali indicano che i valori di diossine e furani sono scesi al di sotto del limite di rintracciabilità. Il dato si è ormai stabilizzato e il trend positivo è da considerarsi consolidato.

ASL Avellino: Rientrato ufficialmente il rischio per l'igiene e la salute pubblica e superato lo stato di allarme. Rimangono comunque in vigore, a scopo cautelativo, le precauzioni relative alla sicurezza alimentare.

?Continuano senza sosta i controlli a terra sulle colture e negli allevamenti delle aziende agricole della zona per verificare l'eventuale presenza di diossine, furani e metalli pesanti. Gli esiti di tali campionamenti saranno resi noti entro la giornata di venerdì prossimo.