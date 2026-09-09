Avellino, Sounas: "Contano le vittorie, non i minuti in campo" Il centrocampista: "Un minuto, due, 90... mi interessa il successo del gruppo"

Nella delegazione biancoverde che ha preso parte all'inaugurazione del nuovo stadio di Volturara Irpina, Dimitrios Sounas si è espresso così sulla fase dell'U.S. Avellino: "Ci fa molto piacere essere qui. C'è tanta gente che ci aspettava, siamo fieri di essere qua. - ha spiegato il centrocampista dei lupi - Siamo reduci da due vittorie di fila, ma restiamo con i piedi per terra perché sappiamo la difficoltà del torneo. Stiamo lavorando molto bene e l'entusiasmo che si respira ci aiuta a lavorare ancora meglio".

"Entusiasmo, ma anche tranquillità"

"Pochi minuti fin qui? Questo è il mio terzo anno qui, ho sempre dato il massimo e lo darò sempre. Un minuto, due, 90... mi interessa il bene della squadra e deve essere il pensiero di tutti. - ha aggiunto Sounas - Dobbiamo farci trovare pronti quando il mister ci chiama in causa ed è stato quello che è accaduto a Modena per una grande vittoria. La squadra ha vinto due gare ed è ciò che mi interessa e mi rende felice. James Rodriguez? Non voglio parlare di queste cose. Stiamo vivendo un bel momento con due grandi vittorie. Nulla è scontato, bisogna stare sempre sul pezzo. C'è entusiasmo, ma anche tranquillità. Ci aspetta una grande battaglia contro il Palermo".