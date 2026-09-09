L'arbitro di Avellino-Palermo: Doveri al "Partenio-Lombardi" Le designazioni arbitrali della quarta giornata del campionato di Serie B

La gara Avellino-Palermo, valida per la quarta giornata del campionato di Serie B e in programma domenica (ore 15) al "Partenio-Lombardi", sarà diretta da Daniele Doveri della sezione di Roma 1 con Andrea Zingarelli della sezione di Siena e Andrea Bianchini della sezione di Perugia assistenti e con Vito Mastrodomenico della sezione di Molfetta quarto ufficiale. Al VAR ci sarà Giacomo Camplone della sezione di Lanciano con Alberto Santoro della sezione di Messina AVAR.

Prima al "Partenio-Lombardi" e con i lupi

Doveri (266 gare arbitrate in Serie A) è reduce da Inter-Napoli vissuta da quarto ufficiale e non ha mai diretto una sfida dell'Avellino. Sono, invece, 19 i precedenti in tutte le competizioni con il Palermo.

Le designazioni arbitrali

Serie B

Quarta Giornata

Empoli-Arezzo: Fabbri

Benevento-Hellas Verona: Marinelli

Pisa-Virtus Entella: Feliciani

Vicenza-Juve Stabia: Abisso

Padova-Ascoli: Collu

Sudtirol-Modena: Tremolada

Catanzaro-Carrarese: Di Marco

Cesena-Cremonese: Allegretta

Avellino-Palermo: Doveri

Mantova-Sampdoria: Chiffi