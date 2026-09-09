Ariano: rione Martiri in forte espansione ma vi è una scarsa sicurezza stradale L'appello degli abitanti del popoloso quartiere

Da un lato un quartiere in forte espansione a livello commerciale e questa è sicuramente una buona notizia, da leggere con soddisfazione. Dall'altro l'assenza di servizi importanti una fra tutti, una struttura pubblica con bagni all'interno e soprattutto questa è la richiesta urgente, una adeguata segnaletica stradale.

A contattare la nostra redazione è un cittadino che si è fatto portavoce delle difficoltà nel suo rione:

"Parlo innanzitutto da padre di famiglia. La preoccupazione maggiore per tanti genitori come me è per i bambini che si recano a scuola. Lungo il tratto che da località Perazzo porta al centro abitato, imbocco Villa Caracciolo, palazzine, attività commerciali, fino alla zona in cui insiste l'ufficio postale, si corre a tutte le ore e non abbiamo una segnaletica stradale visibile che possa in qualche modo tutelarci. La strada è un continuo passaggio di camion che costituiscono un serio pericolo. Per la mole di traffico attuale, qui co vorrebbe proprio un presidio fisso della polizia municipale".

Per non parlare del manto stradale disastrato lungo tutta la tratta. Viene rivolto dunque un appello a chi di competenza, affinchè possa esserci una maggiore attenzione verso il popoloso quartiere Martiri di Ariano Irpino.