Avellino racconta il suo tempo: la presentazione del libro fotografico Venerdì 11 settembre, alle ore 18.00, nella suggestiva cornice del Carcere Borbonico di Avellino

Un viaggio tra immagini, memoria e identità cittadina. Venerdì 11 settembre 2026, alle ore 18.00, nella suggestiva cornice del Carcere Borbonico di Avellino, presso la Sala Ripa, sarà presentato il libro fotografico "Il tempo di Avellino", firmato da Antonio Pastore, con la collaborazione di Clarice Spadea, e pubblicato da Renato Pergola Editore.

L'evento non sarà soltanto la presentazione di un volume, ma un momento di riflessione dedicato alla città e a uno dei suoi simboli più rappresentativi: la Torre dell'Orologio, protagonista di un racconto costruito attraverso fotografie, video e testimonianze capaci di intrecciare passato e presente.

Da sempre impegnato nella documentazione visiva del territorio, Antonio Pastore ha fatto della fotografia uno strumento di valorizzazione del patrimonio artistico e culturale irpino. Con questo lavoro propone uno sguardo che va oltre l'immagine, invitando il pubblico a riscoprire il significato del tempo nella storia e nell'identità di Avellino.

La serata sarà arricchita dalla proiezione di un video e da un confronto con autorevoli ospiti del panorama istituzionale e culturale.

Interverranno: Anna Onesti, Soprintendente ABAP di Salerno e Avellino; Nello Pizza, Sindaco di Avellino; Generoso Picone, giornalista; Clarice Spadea, coautrice del volume.

A moderare l'incontro sarà il giornalista Paolo Matarazzo, mentre sarà naturalmente presente l'autore Antonio Pastore, che accompagnerà il pubblico nel racconto del progetto editoriale.

L'iniziativa si propone come un'occasione per celebrare la memoria collettiva della città attraverso il linguaggio della fotografia, offrendo ai partecipanti un'esperienza che unisce arte, storia e partecipazione culturale in uno dei luoghi più suggestivi del capoluogo irpino.