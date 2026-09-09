Truffa nell'avellinese: gli svuotano il conto corrente con il phishing

La vittima è un residente di Frigento: spariti 7mila euro in pochi secondi, ecco come

truffa nell avellinese gli svuotano il conto corrente con il phishing
Frigento.  

Sette mila euro spariti in pochi secondi dal conto corrente con la truffa del phishing. La vittima, residente a Frigento in provincia di AVELLINO, è stata adescata attraverso un sms con le credenziali dell'istituto del correntista e poi contattata telefonicamente dal truffatore spacciatosi per un operatore della banca.

Spariti in pochi secondi 7mila euro

Simulando un malfunzionamento informatico, si è fatto rivelare le credenziali di accesso al conto e subito dopo ha prelevato l'intera somma depositata. In seguito alla denuncia, i carabinieri sono riusciti a risalire al responsabile: si tratta di un 26enne di Napoli denunciato per frode informatica e truffa aggravata

L'avviso dei Carabinieri

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino ricorda di prestare attenzione ai pericoli dei raggiri digitali. Mai nessun istituto bancario chiederà via telefono, SMS o e-mail di fornire le proprie credenziali d'accesso al conto corrente.

Come difendersi dal phishing

In caso di telefonate sospette che prospettano il blocco del conto oppure anomalie, riagganciare immediatamente e contattare il numero verde della propria banca. Allo stesso modo bisogna sempre diffidare di richieste pervenute tramite SMS o messaggistica istantanea con i quali si richiede di accedere direttamente ai servizi di home banking. Nel dubbio, è sempre possibile contattare il "112" o chiedere consiglio al Comando Stazione Carabinieri più vicino.

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