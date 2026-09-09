Truffa nell'avellinese: gli svuotano il conto corrente con il phishing La vittima è un residente di Frigento: spariti 7mila euro in pochi secondi, ecco come

Sette mila euro spariti in pochi secondi dal conto corrente con la truffa del phishing. La vittima, residente a Frigento in provincia di AVELLINO, è stata adescata attraverso un sms con le credenziali dell'istituto del correntista e poi contattata telefonicamente dal truffatore spacciatosi per un operatore della banca.

Spariti in pochi secondi 7mila euro

Simulando un malfunzionamento informatico, si è fatto rivelare le credenziali di accesso al conto e subito dopo ha prelevato l'intera somma depositata. In seguito alla denuncia, i carabinieri sono riusciti a risalire al responsabile: si tratta di un 26enne di Napoli denunciato per frode informatica e truffa aggravata.

L'avviso dei Carabinieri

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino ricorda di prestare attenzione ai pericoli dei raggiri digitali. Mai nessun istituto bancario chiederà via telefono, SMS o e-mail di fornire le proprie credenziali d'accesso al conto corrente.

Come difendersi dal phishing

In caso di telefonate sospette che prospettano il blocco del conto oppure anomalie, riagganciare immediatamente e contattare il numero verde della propria banca. Allo stesso modo bisogna sempre diffidare di richieste pervenute tramite SMS o messaggistica istantanea con i quali si richiede di accedere direttamente ai servizi di home banking. Nel dubbio, è sempre possibile contattare il "112" o chiedere consiglio al Comando Stazione Carabinieri più vicino.