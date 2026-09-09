Santuario di Carpignano: tradizionale benedizione degli zaini L'iniziativa in vista del nuovo anno scolastico 2026-2027

Tutto pronto al Santuario Maria Santissima di Carpignano per un momento di festa e di preghiera dedicato al mondo della scuola.

Domenica 13 settembre 2026, durante la santa messa delle ore 11:30, ci sarà il rito della benedizione degli zaini, prima dell’inizio del nuovo anno scolastico 2026-2027.

Un invito viene rivolto a tutti gli studenti, dai più piccoli ai più grandi, per affidare al Signore e alla Madonna di Carpignano il nuovo cammino scolastico. L’invito del Santuario è chiaro e gioioso: "Porta il tuo zaino! Unisciti a noi per un momento di preghiera e benedizione per tutti gli studenti!".

Sono invitati a partecipare: tutti i bambini e i ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado, le famiglie, gli insegnanti, gli educatori e tutto il personale scolastico, tutta la cittadinanza, le associazioni, i forestieri, i visitatori e i fedeli delle contrade vicine

I ragazzi sono invitati a portare con sé il proprio zainetto, che verrà benedetto al termine della celebrazione. Un gesto semplice ma dal grande valore simbolico, per iniziare con fede, speranza e gioia il nuovo anno.