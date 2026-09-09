Tentato femminicidio a Calitri: fermo convalidato dal gip All'indagato è stata applicata la misura cautelare in carcere

Il fermo di indiziato di delitto emesso a carico del presunto autore (ventottenne straniero) del tentato femminicidio, rapina e sequestro di persona ai danni di una connazionale coetanea, verificatosi il 5 settembre scorso a Calitri, è stato convalidato con decreto del giudice per l'indagini preliminari, che ha condiviso l'impostazione accusatoria formulata dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Avellino nel proprio provvedimento. All'indagato è stata applicata la misura cautelare in carcere.