Incendio a Montevergine, auto in fiamme in vetta al Partenio Fiamme e fumo visibili da Mercogliano e dall'hinterland

Auto in fiamme a Montevergine, vigili del fuoco sul posto. Dalla tarda mattinata sono scattate numerose segnalazioni per una densa colonna di fumo nera che si innalza proprio in vetta al Partenio. Sulla vetta del monte del Santuario di Mamma Schiavona sono serviti i mezzi speciali dei vigili del fuoco per sedare le fiamme, sprigionatesi da una vettura che per cause da accertare ha preso fuoco. Sarebbe accaduto sull'altopiano che svetta alle spalle del santuario benedettino. Ad andare in fiamme un'auto cassonata.

La colonna di fumo nero

Le operazioni di spegnimento e circoscrizione dell'incendio non sono state semplici per i caschi rossi. L'auto è andata in fiamme in una zona impervia del massiccio del Partenio. Sono in corso interventi e sopralluoghi per la messa in sicurezza della zona e per accertare le esatte cause dell'incendio. Intanto resta chiusa la strada che porta al Santuario di Mamma Schiavona, dopo la frana del 25 novembre 2025. L'arrivo dei soccorsi, tra strada chiusa e strade sconnesse alle spalle del Santuario, è stato particolarmente difficile per i soccorritori.