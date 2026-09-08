Nuovo stadio Partenio: prospettiva partenariato U.S. Avellino-Comune Pec da parte del club all'amministrazione comunale nei giorni scorsi

Nelle scorse ore l'idea di nuove valutazioni sulla Curva Nord con la richiesta dell'Associazione per la Storia di riaprire il settore e aumentare la capienza per quello ospiti, ma ad Avellino spicca anche un dettaglio, non di poco conto e legato al progetto per il nuovo stadio. La proprietà dell'Unione Sportiva Avellino ha inviato una pec all'amministrazione comunale presentando la prospettiva di essere parte integrante dei lavori.

Aggiornamenti in settimana

Attesa per un ulteriore incontro tra le parti nel corso della settimana: si punta all'accelerazione per completare le pratiche entro fine ottobre, fase in cui dovrà essere certificato l'aggiornamento del progetto per il nuovo "Partenio-Lombardi" da 21mila posti, utile per la richiesta dei finanziamenti in Regione Campania. Prende forma l'ipotesi del partenariato pubblico/privato tra Comune e U.S. Avellino con il club biancoverde che andrebbe ad aggiungere gran parte della copertura di spesa (59 per cento della società, 41 per cento dall'amministrazione comunale).

Lavori dal 2027 al 2029

Il progetto firmato da Gino Zavanella e presentato a Palazzo di Città nell'aprile del 2021 è ormai in archivio. L'obiettivo è l'apertura del cantiere nell'agosto 2027 e con i lavori settore per settore garantendo, quindi, la conferma degli impegni della squadra in campo regolarmente al "Partenio-Lombardi", ridefinito entro il 2029.