Avellino: l'Associazione per la Storia chiede la riapertura della Curva Nord Iniziativa con raccolta firme, sguardo rivolto anche all'aumento della capienza del settore ospiti

La vittoria sul Modena con il gol di Besaggio, la seconda rete consecutiva per il centrocampista, il secondo successo di fila per l’Avellino, a quota 6 dopo tre turni e con il Palermo nel mirino. Domenica alle 15 sarà sfida al “Partenio-Lombardi” contro i rosanero per i biancoverdi, solidi e di qualità al “Braglia”. Ripartenza nelle prossime ore con la classica seduta di inizio preparazione a porte aperte prima del lavoro lontano da occhi indiscreti. Nel frattempo, l’Associazione per la Storia, con il presidente Mario Dell'Anno, chiede la riapertura della Curva Nord e l’aumento della capienza per il settore ospiti ed è pronta a una raccolta firme.

L'ex sindaco Festa: "Mozione per un impegno preciso"

Sulla questione ecco anche il commento dell’ex sindaco di Avellino, Gianluca Festa, con un video social: "Riaprire la Curva Nord in tempi rapidi e riconsegnarla ai tifosi biancoverdi. Per questo abbiamo presentato oggi una mozione affinché in consiglio comunale venga deliberato questo preciso impegno. Per quanto ci riguarda, come opposizione, siamo disposti a votare qualsiasi atto sia necessario per realizzare i lavori richiesti. L’Avellino è un patrimonio dell’Irpinia, è identità, è appartenenza, e noi ci impegneremo sempre per tutelarlo e valorizzarlo", ha affermato l'ex primo cittadino.