Pubblica assistenza Vita piange la morte di Marco: "Oggi siamo tutti più soli" La tragedia di Zungoli e il ricordo di un volontario attivo

La pubblica assistenza Vita, il presidente Guglielmo Ventre e tutti i suoi volontari si stringono con profonda commozione e immenso dolore alla famiglia di Marco Della Vista, il 45enne morto tragicamente ieri sera a Zungoli a seguito di un incidente stradele.

"Marco è stato uno di noi. È stato un nostro volontario, un amico, un fratello. Una persona che ha scelto di dedicare parte del proprio tempo agli altri, mettendosi a disposizione con generosità e umanità.

Ed è proprio questo che oggi vogliamo ricordare di lui: il valore della sua presenza, il suo sorriso, la sua disponibilità e quei piccoli gesti che, nel tempo,diventano grandi ricordi.

Chi entra a far parte di una pubblica assistenza non è semplicemente un volontario: entra in una famiglia. E Marco di questa famiglia ne farà sempre parte. Il suo ricordo resterà nelle nostre divise, nelle nostre sedi, nei momenti condivisi e nei cuori di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo.

In questo momento di immenso dolore, non ci sono parole capaci di colmare un vuoto così grande. Possiamo solo stringerci alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutti coloro che gli hanno voluto bene, facendo sentire loro tutta la nostra vicinanza e il nostro affetto. Ciao Marco.

Grazie per quello che sei stato, per quello che hai dato e per il bene che hai lasciato. Da oggi continueremo il nostro cammino portando con noi anche un pezzo di te".

Indossa la divisa del 118 Marco in questa foto e ne avrà macinato di chilometri anche lui insieme agli altri volontari su quelle strade buie, disastrate ed esposte ad ogni rischio come lo è Piano dell'olmo dove noi stessi di ritorno dal luogo della tragedia ieri sera abbiamo rischiato di centrare in pieno più di un cinghiale. E' scandaloso che nel 2026 a prescindere dalla dinamica in corso di accertamento da parte dei carabinieri, debbano esserci ancora tratti dissestati e insidiosissimi e fatto ancora più grave, privi di illuminazione pubblica come la zona in questione dimenticata da Dio e dagli uomini. E non è l'unico tratto in questione a Zungoli.