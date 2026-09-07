Avellino: giorni e orari delle gare fino all'undicesima giornata Ufficializzato il calendario fino al turno numero 11 per la stagione 2026/2027

La Lega B ha comunicato date e orari delle sfide del torneo cadetto fino all'undicesima giornata di campionato. Sfida di venerdì contro la Sampdoria al "Partenio-Lombardi" per l'Avellino con calcio d'inizio alle 20.30. Infrasettimanale di martedì (ore 20) per la squadra di Nesta contro la Virtus Entella a Chiavari. Il derby con il Benevento al "Vigorito" è in programma sabato 7 novembre alle 19.30

Il calendario dei lupi fino all'undicesimo turno

4) Avellino-Palermo: domenica 13/9 ore 15

5) Ascoli-Avellino: sabato 19/9 ore 19.30

6) Avellino-Sampdoria: venerdì 9/10 ore 20.30

7) Cesena-Avellino: domenica 18/10 ore 17.15

8) Avellino-Padova: sabato 24/10 ore 15

9) Virtus Entella-Avellino: martedì 27/10 ore 20

10) Avellino-Pisa: domenica 1/11 ore 15

11) Benevento-Avellino: sabato 7/11 ore 19.30