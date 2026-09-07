Lavoro e sviluppo, il Prefetto Fico incontra i segretari Cgil Cisl Uil e Ugl L’incontro, il primo di carattere conoscitivo con le rappresentanze sindacali

Le persone, il lavoro e le prospettive di crescita del territorio. Sono questi i temi che hanno guidato questa mattina l’incontro del Prefetto di Avellino, Franca Fico, con i segretari provinciali di CGIL, CISL, UIL e UGL, rispettivamente Italia D’Acierno, Fernando Vecchione, Luigi Simeone e Costantino Vassiliadis.

L’incontro, il primo di carattere conoscitivo con le rappresentanze sindacali dall’insediamento del Prefetto, si è svolto in un clima di piena cordialità e ha rappresentato un’occasione per condividere una prima lettura delle principali dinamiche sociali, occupazionali ed economiche che interessano la provincia.

Nel corso del colloquio, il Prefetto ha manifestato particolare sensibilità per le questioni del lavoro e per le situazioni che possono determinare condizioni di difficoltà sociale, sottolineando l’importanza di mantenere alta l’attenzione sulle vertenze di maggiore rilievo e sulle loro possibili ricadute sulla comunità provinciale.

Ma accanto alla gestione delle criticità, è emersa la necessità di rivolgere lo sguardo alle leve attraverso cui sostenere lo sviluppo dell’Irpinia, creando condizioni favorevoli alla crescita economica, agli investimenti e, conseguentemente, a nuove opportunità occupazionali.

In questa prospettiva, particolare attenzione è stata dedicata alle grandi infrastrutture, considerate un elemento strategico per superare i limiti di un territorio interno e rafforzarne la capacità di attrarre investimenti e collegarsi ai grandi sistemi produttivi e logistici.

Il confronto ha riguardato anche il tema dei servizi ai cittadini, altro elemento essenziale per la coesione sociale e per rendere il territorio più attrattivo e capace di trattenere persone, competenze e attività.

L’incontro si è concluso con la volontà condivisa di mantenere un dialogo costante con le organizzazioni sindacali sulle principali questioni che interessano il territorio e la sua comunità.