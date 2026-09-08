Monteforte Irpino, occupano abusivamente un'abitazione: denunciati due uomini

I Carabinieri della Stazione di Monteforte Irpino hanno denunciato a piede libero due cittadini marocchini, di 37 e 31 anni, ritenuti responsabili del reato di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui.
Secondo quanto ricostruito dai militari, i due avevano stabilito da alcuni giorni il proprio domicilio all'interno dell'abitazione di un ignaro cittadino, senza alcuna autorizzazione. A far scattare l'intervento è stata la segnalazione del proprietario dell'immobile.
Nel corso del controllo, accertata la situazione di evidente illegalità, i Carabinieri hanno provveduto all'immediata liberazione dell'abitazione, invitando i due occupanti a recuperare i propri effetti personali e a lasciare l'immobile.
Al termine delle formalità di rito, entrambi sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino e segnalati alle competenti autorità amministrative.