Rivedi "0825", Moretti: "Avellino mina vagante, può sorprendere chiunque" L'ex biancoverde in collegamento nel corso della puntata di ieri (lunedì ore 22.30 su OttoChannel)

"Dopo la gara con l'Arezzo c'è stato un riscatto completo da parte della squadra. A Modena ho costruito un risultato prezioso, forse anche con un pizzico di fortuna, ma nel calcio ci vuole sempre": così si è espresso l'ex calciatore dell'Avellino, Vincenzo Moretti, nel corso di "0825", appuntamento del lunedì sera (ore 22.30) su OttoChannel - Canale 16 (clicca qui per rivedere la puntata di ieri).

"Tutti i presupposti per vivere la parte alta della classifica"

"La partita è stata affrontata nel modo giusto dalla squadra. - ha spiegato - È stata preparata bene da mister Nesta. Martinelli è stato bravo, ma l'Avellino è sceso con voglia e determinazione su un campo in cui poche squadre conquisteranno punti. Alla difesa aggiungo la copertura dello specchio con un estremo difensore che si sta dimostrando affidabile. La difesa vede la presenza di Izzo e Simic, esperti e di qualità. Con Nesta, che in carriera ha fatto la storia, si potrà registrare ancora meglio il reparto e la soluzione del nuovo modulo. Con la difesa a 3 l'Avellino sta andando bene. Ora si vedrà l'entità dell'infortunio di Simic, ma con la difesa a 3 la squadra potrà fare davvero bene. Poi, a centrocampo vedo tante possibilità per il mister con tanta qualità. C'è fame. C'è fuori dalla formazione titolare un calciatore come Sounas. L'attacco presenta qualche incognita, ma unicamente per i tempi di ingresso di chi è arrivato e di qualche infortunio di troppo, ma io vedo l'Avellino come una mina vagante nel torneo. Può vincere e perdere contro chiunque, ma può stare nella parte alta della classifica. Ci sono tutti i presupposti".