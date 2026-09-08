Avellino, nuovi dirigenti in Questura: valzer di incarichi e nomine Ecco i nuovi funzionari e trasferimenti

Il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza ha disposto una serie di nuovi movimenti tra i funzionari della Polizia di Stato, che saranno destinati a prestigiosi incarichi presso la Questura di Avellino e i Commissariati di Pubblica Sicurezza della provincia.

Nuovi dirigenti per la Questura di Avellino

Il Vice Questore della Polizia di Stato, Dott. Vincenzo Sullo, già alla guida della D.I.G.O.S. della Questura di Avellino, assumerà ora la direzione dell’Ufficio del Personale della Questura.

Il Commissario Capo della Polizia di Stato, Dott. Luca Attanasio, proveniente dalla D.I.G.O.S. della Questura di Crotone, è stato trasferito alla Questura di Avellino, dove prenderà la guida della D.I.G.O.S.

Nuovi incarichi nei Commissariati della provincia

Il Vice Questore della Polizia di Stato, Dott. Elio Iannuzzi, già dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Lauro, è stato nominato nuovo direttore del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cervinara.

Il Commissario Capo della Polizia di Stato, Dott. Gianmarco Galdo, fino ad oggi responsabile del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sant’Angelo dei Lombardi, assumerà la direzione del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Lauro.

Il Commissario Capo, Dott. Salvatore D’Elia, proveniente dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Pisticci (MT), è stato designato come nuovo direttore del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sant’Angelo dei Lombardi.

Messaggio del Questore Pasquale Picone ai nuovi funzionari

Il Questore della Provincia di Avellino, Dott. Pasquale Picone, ha accolto i dirigenti assegnati ai nuovi incarichi esprimendo i migliori auguri di buon lavoro. Nel rivolgere il proprio augurio per l’avvio del nuovo percorso professionale, il Questore ha sottolineato l’importanza di proseguire con massimo impegno nell’attività quotidiana, promuovendo una sinergia sempre più stretta con le altre Forze dell’Ordine e rafforzando il legame di collaborazione con le comunità locali, al fine di garantire efficacia e tempestività nelle azioni di prevenzione e contrasto a ogni forma di illegalità.