Ferrante: "Grazie per avermi eletto nel comitato dei sindaci dell'Asl Avellino" Particolare attenzione alle criticità della sanità locale

"Ringrazio i sindaci per avermi eletto nel comitato di rappresentanza della sanità proviciale di Avellino". A parlare dopo l'elezione è il primo cittadino di Ariano Irpino Mario Ferrante. Si tratta di un organo di estrema importanza soprattutto per le aree interne.

La conferenza lo ricordiamo si è tenuta ieri mattina ad Avellino a palazzo di città, convocata dal sindaco Nello Pizza per la ricostituzione del comitato di rappresentanza dell'ambito territoriale dell'Asl di Avellino.

L'assemblea ha rinnovato l'organismo, che svolge funzioni di indirizzo e rappresentanza, ma soprattutto ha rappresentato un'occasione di confronto sulla crescente emergenza legata alla carenza dei medici di base nei comuni della provincia di Avellino.

Ma ecco chi sono oltre a Ferrante i componenti del nuovo comitato dell'Asl di Avellino.

Avellino: Nello Pizza, distretto di Ariano Irpino Mario Ferrante, distretto di Sant'Angelo dei Lombardi: Rosanna Repole, distretto di San Nicola Baronia: Giuseppe Moriello, distretto di Taurano: Michele Buonfiglio.

Il nuovo organismo avrà il compito di rappresentare le esigenze dei territori nei rapporti con l'Asl, con particolare attenzione alle criticità della sanità locale, a partire dalla sempre più grave carenza dei medici di medicina generale nella provincia di Avellino.