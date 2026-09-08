Ferrante: "Grazie per avermi eletto nel comitato dei sindaci dell'Asl Avellino"

Particolare attenzione alle criticità della sanità locale

ferrante grazie per avermi eletto nel comitato dei sindaci dell asl avellino

Un'occasione di confronto sulla crescente emergenza legata alla carenza dei medici di base nei comuni della provincia di Avellino...

Ariano Irpino.  

"Ringrazio i sindaci per avermi eletto nel comitato di rappresentanza della sanità proviciale di Avellino". A parlare dopo l'elezione è il primo cittadino di Ariano Irpino Mario Ferrante. Si tratta di un organo di estrema importanza soprattutto per le aree interne. 

La conferenza lo ricordiamo si è tenuta ieri mattina ad Avellino a palazzo di città, convocata dal sindaco Nello Pizza per la ricostituzione del comitato di rappresentanza dell'ambito territoriale dell'Asl di Avellino.

L'assemblea ha rinnovato l'organismo, che svolge funzioni di indirizzo e rappresentanza, ma soprattutto ha rappresentato un'occasione di confronto sulla crescente emergenza legata alla carenza dei medici di base nei comuni della provincia di Avellino.

Ma ecco chi sono oltre a Ferrante i componenti del nuovo comitato dell'Asl di Avellino.

Avellino: Nello Pizza, distretto di Ariano Irpino Mario Ferrante, distretto di Sant'Angelo dei Lombardi: Rosanna Repole, distretto di San Nicola Baronia: Giuseppe Moriello, distretto di Taurano: Michele Buonfiglio.

Il nuovo organismo avrà il compito di rappresentare le esigenze dei territori nei rapporti con l'Asl, con particolare attenzione alle criticità della sanità locale, a partire dalla sempre più grave carenza dei medici di medicina generale nella provincia di Avellino.

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