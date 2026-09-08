Scoprire l'arte della ceramica ad Ariano: il museo apre le porte alle famiglie Iniziativa di rilevanza nazionale promossa da ItaliaDidattica.it

Sabato 12 settembre un appuntamento promosso da ItaliaDidattica.it dedicato alle famiglie per

vivere esperienze educative, divertenti e coinvolgenti da condividere insieme.

Archeoares, insieme al museo della Ceramica Arianese di Ariano Irpino annuncia l'adesione agli Edu days 2026, l'importante iniziativa di rilevanza nazionale promossa da ItaliaDidattica.it.

Il progetto nasce per avvicinare le famiglie ai luoghi della cultura, offrendo esperienze didattiche e ludiche di alto valore da vivere in prima persona.

Sabato 12 settembre 2026, a partire dalle ore 16:00, la struttura campana accoglierà bambini e genitori per far scoprire l'antica arte della ceramica... mettendo letteralmente le mani in pasta!

Gli Edu days 2026 rappresentano un grande circuito coordinato da ItaliaDidattica.it su scala nazionale, nato con l'obiettivo di mettere in contatto diretto i luoghi della cultura, della natura e della storia con il pubblico familiare. Attraverso giornate e appuntamenti dedicati, genitori e figli possono

condividere momenti formativi innovativi, trasformando la scoperta dell'arte e della tradizione in

un'esperienza creativa e indimenticabile.

Un laboratorio speciale dal titolo "Argilla, che passione!": un'esperienza creativa e coinvolgente per avvicinarsi alla materia e stimolare manualità e fantasia.

Visita guidata al museo: L'attività si aprirà con una breve visita guidata alle sale del Museo per scoprire

le storie e i segreti dell'antica tradizione ceramica arianese.

Laboratorio dell'argilla: Toccare con mano la materia scoprendo le differenze tra argilla cruda, cotta e

invetriata. I bambini potranno trasformarsi in piccoli artigiani e modellare la propria tazza o ciotola da

portare a casa.

Un'occasione per esplorare l'arte in un contesto divertente, incoraggiando la creatività condivisa tra grandi e piccoli.

Tutti i materiali necessari per la realizzazione del laboratorio verranno interamente forniti da Archeoares. Per garantire un'esperienza ottimale e la giusta attenzione a tutti i partecipanti, l'iniziativa prevede posti rigorosamente limitati ed è richiesta la prenotazione anticipata.