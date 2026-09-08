Montecalvo Irpino: restituito alla comunità il palazzetto dello sport Un luogo che torna a vivere, più bello, più sicuro e più accogliente di prima

L'amministrazione comunale di Montecalvo Irpino è lieta di annunciare che sono ultimati i lavori di ristrutturazione del palazzetto dello sport comunale/palestra scolastica di Via Roma, struttura fondamentale per la comunità, utilizzata anche come palestra a servizio dei ragazzi e delle scuole.

Ad annunciarlo l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Pepe.

"Un intervento atteso, realizzato con impegno e determinazione, che restituisce a Montecalvo uno spazio completamente rinnovato: più moderno, efficiente e funzionale, pronto ad accogliere lo sport, l'aggregazione e la crescita dei nostri giovani.

Non è solo una ristrutturazione. È un investimento sul futuro, sulla salute, sui valori dello sport e sul senso di comunità. È la dimostrazione concreta che quando si lavora con amore per il proprio paese, i risultati arrivano.

Grazie a tutti coloro che hanno lavorato per raggiungere questo importante obiettivo. La salute e il benessere dei nostri ragazzi e dell'intera comunità sono e restano la nostra priorità".