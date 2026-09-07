Slalom della Luura, memorial Giuseppe Galasso: ecco i vincitori Gara valevole per la coppa Aci sport zona 3

È stato Domenico Palumbo il vincitore della XV edizione dello Slalom della Laura, Memorial Giuseppe Galasso, corsosi domenica 6 settembre sulle curve che da Petruro di Montoro conducono a Celzi di Forino e valevole per la Coppa ACI Sport Zona 3.

Al cospetto del pilota pugliese, che ha dominato dalla prima manche al volante della Radical SR4 1.6 nei Scuderia Vesuvio, si è rivelata agguerritissima la pattuglia dei piloti Irpini in gara.

A partire da 15 Michele Sellitto. Al volante della Fiat 126 Kawasaki 1.4 con la quale è stato vincitore assoluto nel 2024, il pilota avellinese si è infatti confermato al vertice con il quinto posto assoluto, secondo di Gruppo E2SH. Un risultato che gli è valso la vittoria del Premio AV Automobilismo Irpino riservato al primo classificato tra i piloti Irpini e consegnato da Enzo De Vito, pluricampione di Salita e Pista negli anni ‘70 ed ‘80 e pilota ufficiale Fiat nel 1979 e 1980.

Ottimo 13esimo assoluto e secondo tra i piloti di casa, #28 Antonio Ragno, su Fiat 127 Peugeot ha firmato il terzo posto di gruppo E1 e secondo di classe 1600, mentre 10 Matteo De Cicco, 19esimo in classifica e terzo tra gli Irpini, ha dovuto rinunciare alla lotta per la Top-10 dopo una sfortunata uscita di pista nella terza manche al volante della Formula Gloria con la quale è comunque salito sul podio di Gruppo e Classe.

52 Alfredo Ragno, 23esimo assoluto al volante della Renault Clio Williams, si è imposto nel Gruppo N, la categoria più affollata della gara con 26 partenti, mentre #30 Michele Mazzariello, su Renault 5 GT Turbo è salito sul podio del Gruppo Speciale con il primo posto di classe S7 davanti a #31 Massimiliano Laudati che ha siglato il ritorno in gara sulla 5 GT Turbo di famiglia.

Al 39esimo posto assoluto, 88 Carmine Russo ha colto la vittoria di classe 2000 di Gruppo Racing Start Plus su Renault Clio Williams, mentre per sette decimi di secondo 49 Pierpaolo Siano si è aggiudicato il duello tutto Irpino nel Gruppo A imponendosi al volante della Lancia Ypsilon Rally 4 davanti a 48 Nicola Dello Russo sulla Peugeot 208 Rally 4.

Tra gli altri protagonisti Irpini, 85 Luca Della Sala è 13esimo di classe con la Peugeot 106 1600 Gruppo N, 96 Franco Greco è quarto di classe con la 106 Rallye 1400 Gruppo Racing Start Plus, mentre con le Clio Williams 2000 Gruppo N, 54 Gioacchino Pirone e 53 Sandro Rusolo firmano il secondo e quarto posto di classe.

Secondo posto di classe anche per #19 Pietro Iannaccone, sulla Ford Ka Kawasaki di Gruppo E2SH, 51 Luigi Laudati, su Renault Clio Rally 5 2000 Gruppo N 22 Angelo Caputo su Citroen C1 1150 Gruppo E1 e 101 Domenico Marano, su Peugeot 106 1600 Gruppo Racing Start, mentre 56 Vincenzo Galasso è sesto di classe 2000 Gruppo N con la Clio Williams, 94 Angelo Pascale, quinto di classe 1400 Gruppo Racing Start Plus con la 106 Rallye e 38 Maria Grimaldi, seconda di classe S3 Gruppo Speciale e seconda nella classifica Femminile al volante della Fiat Cinquecento Sporting.