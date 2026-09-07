Il carcere borbonico di Montefusco incontra l'alta moda L'amministrazione comunale ringrazia Nella Luongo

Come amministrazione comunale non possiamo che ringraziare la fashion designer irpina Nella Luongo per aver scelto il nostro carcere borbonico come location del suo suggestivo progetto fotografico.

Vedere un luogo così importante della nostra storia trasformarsi in una scenografia per l’alta moda e diventare protagonista di uno shooting selezionato e pubblicato da Falcon Magazine è per noi motivo di grande soddisfazione.

Un ringraziamento va quindi anche a Falcon Magazine per lo spazio dedicato al progetto e, attraverso queste immagini, al patrimonio storico e culturale di Montefusco.

È anche così che vogliamo valorizzare i nostri luoghi: aprendoli alla creatività, all’arte e a nuovi linguaggi capaci di raccontare Montefusco ben oltre i nostri confini. Grazie Nella Luongo, per aver scelto Montefusco e il nostro carcere Borbonico.