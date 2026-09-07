E' di Venticano, Antonio Petrosino il dirigente scolastico più giovane d'Italia Si ritrova in Veneto, a Castelnuovo del Garda, a dirigere il locale istituto comprensivo

A soli 35 anni Antonio Petrosino, una laurea in Geologia, e fino a giugno docente di ruolo in servizio in Irpinia, si ritrova in Veneto, a Castelnuovo del Garda, a dirigere il locale Istituto Comprensivo. Un record.

È infatti il dirigente scolastico più giovane d'Italia. Figlio d'arte, è il caso di dire, il papà, Pietro, ha chiuso la sua lunga carriera nella scuola come preside apprezzato e stimato dai docenti e dagli alunni. Ariano Irpino in modo particolare ricorda ancora il suo operato.

Antonio ha ereditato la stessa passione per il mondo della scuola, e ha bruciato le tappe superando giovanissimo il concorso a dirigente nel Veneto.

Al neo dirigente scolastico di Venticano giungano gli auguri più sinceri di buon anno scolastico e di una lunga e proficua carriera dalla famiglia dagli amici di Venticano che lo aspettano per festeggiare e dalla nostra redazione.