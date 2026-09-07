Monteforte pedala contro la violenza sulle donne: comune e associazioni in campo La consigliera Sparano: "Invito tutta la comunità a salire in sella"

Monteforte pedala contro la violenza sulle donne. Anche l’amministrazione comunale del comune alle porte di Avellino ha aderito alla manifestazione "Pedaliamo contro la violenza" giunta alla sua quarta edizione, organizzata da un gruppo di associazioni del territorio, con il patrocinio dell’amministrazione provinciale.

"Siamo pronti a salire in sella per dire no ai femminicidi e ad ogni forma di prevaricazione", sottolinea Valentina Sparano, consigliera comunale con delega alle pari opportunità che questa mattina ha partecipato alla conferenza stampa di presentazione dell’evento che si è tenuta a Palazzo Caracciolo.

"Invito a partecipare alla pedalata non solo le donne ma soprattutto gli uomini di Monteforte e di tutta l’Irpinia. I femminicidi nel primo semestre del 2026 sono diminuiti rispetto al 2025 ma sono ben 34 le donne che sono state uccise da chi diceva di amarle nei primi 6 mesi dell'anno.

Nel 2025 il reato di femminicidio è stato inserito nel codice penale ed il codice rosso è in vigore dal 2019. Sulla carta gli strumenti ci sono. Eppure le donne continuano a morire per mano di mariti, compagni, ex. Dobbiamo, tutti insieme, chiederci il perché e lavorare affinché queste cose non avvengano mai più.

Anche il comune di Monteforte Irpino è vicino alla povera donna tunisina colpita a martellate a Calitri dall’ex compagno e siamo pronti a dare, se necessario, a darle tutto il nostro supporto", conclude Sparano.