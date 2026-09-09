Parto complicato di una donna: neonato in codice rosso trasferito in elicottero E' accaduto all'ospedale di Ariano Irpino

Parto complicato di una donna e neonato in codice rosso con seri problemi respiratori all'ospedale Frangipane-Bellizzi di Ariano Irpino. Dalla sala operatoria all'elisuperficie di via Maddalena.

Si è reso necessario l'intervento di eliambulanza, allertata dalla centrale operativa del 118 per trasferire il piccolo, una volta intubato, all'ospedale Moscati di Avellino dove si trova tuttora in prognosi riservata. Una corsa contro il tempo.

Si tratta dell'ennesimo caso negli ultimi mesi di bimbi con insufficienza respiratoria, presi in cura in maniera meticolosa dal reparto di pediatria in maniera tempestiva grazie alla grande professionalità del personale sanitario.

Una delle eccellenze della struttura sanitaria arianese. E anche oggi l'equipe di turno ha dato prova di grande tempismo e capacità professionali.

Sul posto nella pista di via Maddalena a garantire le operazioni di atterraggio e decollo dell'elicottero, i vigili del fuoco e la polizia municipale.